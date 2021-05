St. Gallen - Von Strafanstalt abgängiger Mann flüchtet mit Drogen vor Polizei

St. Gallen, 02.05.2021: Am Sonntagabend hatte die Stadtpolizei St. Gallen einen Mann beim Drehen eines Joints entdeckt. Beim Anblick der Polizei floh dieser jedoch. Die Patrouille konnte ihn kurz darauf stellen. Es zeigte sich, dass der Mann von einer Strafanstalt abgängig und zur Verhaftung ausgeschrieben war. Der 33-Jährige wurde eine Nacht in polizeilichem Gewahrsam behalten und anschliessend an die entsprechende Haftanstalt überführt.(Symbolbild)