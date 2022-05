Untergang des Schwarzmeer-Flaggschiffs: Von vielen Soldaten der «Moskwa» fehlt 35 Tage später noch immer jede Spur

1 / 6 Die «Moskwa» war einst der ganze Stolz der russischen Schwarzmeerflotte. Hier war der Lenkwaffenkreuzer 2013 zu Besuch in Kuba. AFP Das Schiff mit einer Besatzung von 500 Mann nahm auch an der Invasion der Ukraine ab Februar 2022 teil. AFP Am 14. April sank die «Moskwa», nachdem sie von zwei ukrainischen «Neptun»-Raketen getroffen worden war. Twitter

Darum gehts Der Lenkwaffenkreuzer «Moskwa» ist am 14. April nach ukrainischem Beschuss gesunken.

Offiziell sprach der Kreml von einem Toten und 27 Vermissten, die tatsächlichen Zahlen dürften aber höher sein.

Angehörige der «Moskwa»-Besatzung warten auch einen Monat nach dem Untergang auf Informationen zum Schicksal ihrer Kinder, Männer und Brüder.

Es war ein schwerer Schlag für die russische Marine, als die «Moskwa» am 14. April etwa 100 Kilometer vor der Küste der Hafenstadt Odessa sank. Der Lenkwaffenkreuzer, der das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte bildete, sank höchstwahrscheinlich, nachdem er von zwei in der Ukraine entwickelten «Neptun»-Raketen getroffen worden war.

Falschinformationen zu Evakuation

Offizielle russische Quellen geben als Grund für den Untergang des Kreuzers bis heute eine Munitionsexplosion an Bord und stürmische See an. Demnach sei die komplette Besatzung evakuiert worden, bevor das Schiff auf den Grund des Meeres sank. Später vermeldete das russische Verteidigungsministerium, dass ein Besatzungsmitglied tot sei und 27 weitere vermisst würden.

Rund einen Monat später sind offenbar viele der Angehörigen der rund 500 Mann starken Besatzung weiterhin damit beschäftigt, den Verbleib ihrer Söhne, Männer oder Brüder aufzuklären. Zwar präsentierte der Kreml nur zwei Tage später in einem Video etwa 100 Soldaten, bei denen es sich um Besatzungsmitglieder der Moskwa handeln soll. In den einzelnen Fällen herrscht aber nach wie vor Ungewissheit, wie ein Bericht des Exilmediums «Meduza» zeigt.

«Keine Wehrpflichtigen im Krieg»

Im Fall «Moskwa» gibt es zahlreiche Ungereimtheiten. So verkündeten russische Offizielle zu Beginn der «militärischen Spezialoperation», wie die Invasion in Russland offiziell genannt werden muss, dass in den Militärdienst Eingezogene nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen würden. Wenig später musste der Kreml aber zurückrudern und gab zu, dass nebst Berufssoldaten auch Wehrpflichtige in der Ukraine kämpfen.

So unter anderem auch Egor Shkrebets, der auf der «Moskwa» Dienst leistete. Am 6. Mai erhielt sein Vater Dmitry Shkrebets einen Brief des Verteidigungsministeriums, in dem sein Sohn als vermisst erklärt wurde. Weiter behauptete das Ministerium im Brief, das Flaggschiff sei nicht in ukrainische Gewässer vorgedrungen und sei sowieso nicht Teil der für die Invasion der Ukraine vorgesehenen militärischen Mittel.

Diese Aussagen stehen in starkem Kontrast zur Realität, in der die «Moskwa» nicht nur ukrainische Gewässer kreuzte, sondern beispielsweise mit dem Beschuss der mittlerweile berühmten Schlangeninsel auch direkt in den Konflikt eingriff.

Werden Angehörige eingeschüchtert?

Shkrebets postete den Brief auf VKontakte, dem russischen Pendant zu Plattformen wie Instagram und Facebook. Wenige Tage später löschte er den Brief allerdings wieder, es folgte ein weiterer Post, in dem er sich bei den Kommandeuren der Schwarzmeerflotte für ihre «ehrliche Entscheidung und Menschlichkeit» bedankt. Bei einem Telefongespräch mit Olga (Name von der Redaktion geändert), die ebenfalls auf der Suche nach ihrem Sohn ist, sprach Shkrebets davon, dass «sie uns holen kommen werden». Seither reagiert Dmitry nicht mehr auf die Gesprächsversuche von Olga.

Olgas Suche nach ihrem Sohn verlief bisher ebenso erfolglos. Nebst Gesprächen mit dem Kapitän der «Moskwa» suchte die Russin auch in den Spitälern, in denen Besatzungsmitglieder des Lenkwaffenkreuzers versorgt wurden, nach Hinweisen zum Verbleib ihres Sohnes, jedoch erfolglos. Obwohl die verletzten Soldaten offenbar einen Schweigepflichtvertrag unterzeichnet hatten, sollen die überlebenden Besatzungsmitglieder über ganz Russland verteilt worden sein.

15’000 Dollar, um Sohn für tot zu erklären

Nach ihrer Suche in Sewastopol, während der sie laut eigener Aussage konstant von zwei Personen verfolgt worden sei, wurde sie bei der Ankunft am Heimatbahnhof von einer weiteren unbekannten Person empfangen, die Olga mutmasslich im Auge behalten sollte. Nach einer Anfrage beim lokalen Rekrutierungsbüro erhielt die Mutter des russischen Soldaten Papiere, mit denen der Status ihres Sohnes von «vermisst» auf «gestorben» geändert würde. Umgerechnet 15’000 Dollar hätte Olga bei einer Unterzeichnung erhalten, doch sie lehnte ab. «Wie kann ich mein Kind begraben, wenn ich weiter daran glaube, dass er lebt?», so Olga.

Die Schicksale der Söhne von Olga und Dmitry sind Einzelfälle, doch dürften sie für viele weitere verzweifelte Eltern, Verwandte und Bekannte stehen, die seit nun einem Monat verzweifelt auf der Suche nach ihren Angehörigen sind und über deren Verbleib sie nicht nur vom russischen Militär, sondern auch von diversen anderen staatlichen Organisationen im Dunkeln gelassen werden.