WM live: 1,5 Millionen Zuschauer sahen WM-Final bei SRF

1,54 Millionen Deutschschweizer sahen, wie Montiel Argentinien zum WM-Titel schoss. SRF

Darum gehts Den WM-Final am Sonntag schauten mehr als 1,5 Millionen Deutschschweizer am TV.

Das ist mehr als beim Final vor vier Jahren.

Die Streaming-Zahlen haben sich verdoppelt.

Der WM-Final am Sonntag gilt jetzt schon als eines der besten Fussball-Spiele der Geschichte. Sechs Tore, 120 Minuten Spannung und mit Lionel Messi konnte ein ganz Grosser des Fussballs seine Karriere mit dem WM-Titel krönen. Auf den Strassen von Buenos Aires feierten die Fans bis in die frühen Morgenstunden. Auch in der Schweiz stiess der WM-Final auf grosses Interesse. Das zeigen die Zahlen, die das SRF am Montag bekannt gab.

Bis zu 1,54 Millionen Zusehende sahen auf SRF zwei, wie der Argentinier Gonzalo Montiel den entscheidenden Penalty versenkte. Das ganze Spiel schauten im Durchschnitt 1,15 Millionen Deutschweizerinnen und -schweizer. Somit wurde das Resultat des WM-Finals 2018 in Russland überflügelt. Eine gute Millionen Leute sahen damals durchschnittlich, wie Mbappé und Co. in Moskau die WM-Trophäe in die Höhe strecken konnten.

Livestreams boomen

Der grösste Gassenhauer waren aber die Spiele mit Schweizer Beteiligung. Durchschnittlich 1,3 Millionen Deutschschweizer Zuschauende sahen den Schiffbruch der Schweizer Nati im WM-Achtelfinal gegen Portugal live am TV. Im Vergleich, vor vier Jahren schauten 1,9 Millionen das 1:1-Unentschieden der Nati gegen Brasilien in der Vorrunde. Mit den Anstosszeiten am Vormittag und mitten am Nachmittag erlebten an dieser WM in Katar speziell die Livestreams des SRFs einen Boom.

2018 verfolgten 11,1 Millionen Leute die WM-Spiele in den Livestreams. Vier Jahre später wurde diese Zahl mehr als verdoppelt. 24,5 Millionen Mal wurde ein SRF-Livestream gestartet. Der Spitzenreiter in dieser Kategorie war der 1:0-Sieg der Schweiz gegen Kamerun, als fast eine Million einen Livestream nutzten, um das Spiel zuschauen.

Mit sämtlichen 64 Liveübertragungen erreichte SRF im Fernsehen insgesamt rund 3,5 Millionen Personen. Beim Turnier vor vier Jahren in Russland waren es rund 3,9 Millionen TV-Zuschauende oder 76 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung. Beim SRF ordnet man die Zahlen dennoch als positiv ein. Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, meint: «Erstmals überhaupt durften sich die Leute zwischen den Livespielen einer Fussball-Endrunde, Wintersport und Weihnachtsessen entscheiden. Und trotzdem erreichten wir mit den WM-Livepartien im Fernsehen zwei Drittel der Deutschschweizer Bevölkerung.»

Dass es wohl kaum einen Boykott gab, zeigen auch die rekordhohen Online-Werte. Mägerle weiter: «Besonders freut mich, dass uns der Spagat zwischen kritischer Beleuchtung der vielfältigen Rahmenbedingungen und der Vermittlung sportlicher Leistungen gelungen ist. Und schliesslich war der spektakuläre Final mit über 1,5 Millionen TV-Zuschauenden in der Spitze ein toller Abschluss.»