Konjunkturbericht: Von wegen Faulheit – Fachkräftemangel liegt am boomenden Arbeitsmarkt

Fehlt es in der Schweiz an Fachkräften? Ist die Generation Z arbeitsmüde? Kommt es in der Schweiz zu einer «grossen Kündigung»? Diese Fragen werden im neusten Konjunkturbericht der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich beantwortet – und dabei treten überraschende Antworten zutage.

Seit der Pandemie herrscht in den Schweizer Restaurants Personalmangel. Rund 28’000 Angestellte haben während der Pandemie die Branche verlassen, wie Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) aus dem Januar zeigten. Gemäss Seco waren im März in der Gastronomie rund 7900 Stellen unbesetzt, fast doppelt so viele wie vor Pandemiebeginn.

In den USA warnte man während der Pandemie vor der «Great Resignation» – einer grossen Kündigungswelle also – und erklärte diese unter anderem damit, dass Menschen im Niedriglohnsektor durch die Pandemie gemerkt hätten, wie schlecht ihre Jobs wirklich seien. Auch in der Schweiz ging die Angst vor einer Kündigungswelle um.

Arbeitslosigkeit hat massiv abgenommen

Der jüngste Arbeitsmarktbericht des Seco zeichnet jedoch ein anderes Bild: Ende Juli gab es in der Schweiz gerade einmal 91’474 Arbeitslose. Das sind 1037 weniger als im Vormonat und unglaubliche 36’805 weniger Arbeitslose als noch im Juli des letzten Jahres – ein Rückgang um 28,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt somit bei nur zwei Prozent.

Zum Vergleich: In der gesamten Eurozone liegt sie im Schnitt bei 6,6 Prozent, in Griechenland sogar bei 12,7 und in Spanien bei 13,1 Prozent. Einerseits leiden immer mehr Arbeitgeber unter Personalmangel, andererseits sinkt schweizweit die Arbeitslosigkeit – wie kann das aufgehen?

«Der wichtigste Grund für diesen grossen Fachkräftemangel ist der boomende Arbeitsmarkt», erklärt der Arbeitsmarktexperte Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle der ETH gegenüber CH Media. Statt von einem Fachkräftemangel könnte man also von einem Stellenüberschuss sprechen.

«Jene, die gingen, gingen meist unfreiwillig»

Auch die Erzählung, dass Menschen während der Pandemie ihre schlecht bezahlten Jobs hinter sich lassen wollen, findet keine Bestätigung. So hat es laut Siegenthaler keine grosse Welle freiwilliger Kündigungen gegeben: «Die Leute sind nicht in Massen weggelaufen von ihren Arbeitsplätzen. Jene, die gingen, gingen meist unfreiwillig.»

Nun führt der Boom nach den Pandemiejahren dazu, dass Betriebe wieder Personal einstellen wollen und überall Arbeitskräfte gesucht werden. «Es braucht schlicht viel mehr Personal als vor der Krise», erklärt Siegenthaler. Der Personalmangel ist also real: «In vielen Branchen ist der Personalmangel nahe oder über dem historischen Höchststand.» Der Bericht der Konjunkturforschungsstelle zeigt auf: Es fehlt in so vielen Betrieben wie noch nie an Personal, in der Gastronomie gaben bei einer Befragung 40 Prozent der Betriebe an, sie hätten nicht genug Personal, um der Nachfrage nachzukommen.

Jedoch lassen sich die vielen freien Stellen nicht damit erklären, dass die Menschen durch die Pandemie arbeitsmüde geworden sind – sondern es stecken der Wirtschaftsboom und die extrem grosse Nachfrage nach Arbeitskräften dahinter.