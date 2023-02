Desinformations-Forscherin: Von wegen freie Wahlen, freier Wille – ist alles manipulierbar? 

1 / 6 Der Leiter des «Team Jorge» wurde als Tal Hanan entlarvt. Screenshot Youtube/ The Guardian Das Team operiert aus einem Gewerbebau in der Kleinstadt Modi’in heraus. Screenshot Youtube/ The Guardian Desinformation ist eines der zentralen Elemente der Arbeit von «Team Jorge». Screenshot Youtube/ The Guardian

Darum gehts Eine israelische Firma hat nach Angaben von investigativ arbeitenden Reportern gegen Bezahlung weltweit Wahlen manipuliert.

Sie gehört zu einem weltweit wachsenden Markt von Desinformations-Dienstleistern.

«Diese Leute definieren neu, was Wahlen sind», sagt Desinformationsforscherin Anat Ben-David.

Für sie seien Wahlen kein Wettbewerb, sondern ein Krieg mit allen Mitteln.

Gefährden solche Firmen und ihre Technologien die Demokratie?

«Team Jorge» macht Geschäfte mit Desinformation und Wahlmanipulationen. Wer zwischen sechs und 15 Millionen US-Dollar hinblättert, dem verspricht die Firma mit Sitz in Israel auch manipulierte Wahlen. Öffentliche Meinungen werden mit Hacks und versteckten digitalen Kampagnen beeinflusst.

Die Firma gehört zu einem weltweit wachsenden Markt von Desinformations-Dienstleistern. Experten schätzen, dass bereits über tausend ähnliche Unternehmen existieren. «Diese Leute definieren neu, was Wahlen sind», sagt Desinformationsforscherin Anat Ben-David* im Interview.

Frau Ben-David, was sind Wahlen für Firmen wie «Team Jorge»?

Kein Wettbewerb, sondern ein Krieg, der durch Manipulation und Täuschung gewonnen werden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen alle Mittel zur Verfügung. Das hat nichts mit Fairness, Gleichheit, dem Wettbewerb der Ideen oder Ideologie zu tun. Es geht allein darum, ein Ziel zu definieren, ein Publikum zu bestimmen und ein Narrativ zu verbreiten.

Es soll über tausend Firmen wie «Team Jorge» geben. Wie viel Einfluss haben sie auf demokratische Prozesse?

Ich finde es schwierig, das zu beantworten. Denn viele dieser Firmen arbeiten undercover. Wir können also nicht wirklich wissen, wie viele es gibt und wie gross der Einfluss ihrer Manipulationen ist. Das ist auch das Spezielle an den Enthüllungen rund um «Team Jorge».

Können Sie das ausführen?

Die Undercover-Recherche führte uns Vorgehensweise und Ziele einer solchen Firma vor Augen. Sie war auch deswegen einzigartig, weil sie eine Beeinflussungskampagne offenlegte, die noch am Laufen war. Seit dem Cambridge-Analytica-Skandal suchen wir nach Hinweisen auf Einflusskampagnen in den sozialen Medien. Mit Data Mining können wir etwa versuchen, Muster zu finden. Doch auch damit gelangen wir maximal an Wahrscheinlichkeiten, dass vermutlich Kampagnen stattfinden. Es können viele Kampagnen laufen, von denen wir keine Ahnung haben, dass es sie gibt.

Das klingt dystopisch.

Es ist verstörend. Ich muss gestehen, dass ich zwei Nächte nicht schlafen konnte, als ich das Ausmass davon erfasste, was die Journalisten ans Licht gebracht hatten: Die Kombination von Desinformation mit Cyberwaffen und der Fähigkeit, spezifische Personen gezielt anzugreifen. Ihre Accounts zu hacken, in ihrem Namen zu posten, ihre Telekommunikation anzuzapfen. Es ist nicht nur Beeinflussung in den sozialen Medien, sondern eine umfassende Operation durch einen privaten Anbieter. Dabei sind diese Technologien Waffen - Informationswaffen, die Menschen – von einfachen Einzelpersonen über Aktivisten und Oppositionellen bis zum Präsidenten im Wahlkampf – an ihr Ende bringen und Leben kosten können.

Sind Wahlen in indirekten Demokratien wie den USA anfälliger für Manipulation als in einer direkten Demokratie wie der Schweiz?

In einem Zweiparteiensystem wie den USA ist es einfacher, ein Narrativ zu ändern, weil es nur zwei Seiten gibt. In einem Mehrparteiensystem ist es komplizierter, in die öffentliche Sphäre einzugreifen. Aber es ist immer noch möglich, Zweifel zu säen, Spins zu erzeugen oder politische Gegner zu erpressen. Wenn man etwa das E-Mail-Konto von jemandem hackt und ihm etwas Belastendes unterschiebt, das er nicht getan hat. Es abzustreiten, würde ihn aber mehr kosten, als seine Unschuld zu beweisen. Alles ist möglich. Das ist das Dystopische an der Sache.

Wieso greifen Gesetze und Regulierungen nicht?

Die technischen Fortschritte haben die gesetzlichen Regulationen überholt. Und es fehlt der politische Wille, die wachsenden Lücken zu schliessen beziehungsweise es fehlt eine aufnahmebereite politische Kultur. Kommt hinzu: Auch Staaten sind Kunden solcher Firmen und kaufen deren Spionagesoftware. Dagegen vorzugehen, liegt nicht unbedingt in ihrem Interesse.

Welche Gefahren bringt das mit sich?

Je erfolgreicher solche Methoden sind, desto mehr Bedeutung verlieren freie und faire Wahlen in demokratischen Gesellschaften. Mittlerweile dürfte es keine digitale Wahlkampagne mehr geben, die nicht irgendeine Art von Überwachung beinhaltet, wie etwa Datenerfassung oder Micro-Targeting. So führen wir heutzutage Wahlen durch, und wir können nicht mehr zurück. Aber ich glaube weiterhin an die Stärke demokratischer Institutionen, um die Integrität von Wahlen zu wahren. Allerdings ist die Wahl-Infrastruktur gerade von Ländern im globalen Süden verletzlich. Sie dürften mehr als zuvor Gefahr laufen, keine fairen Wahlen zu haben.

«KI und Suchalgorithmen machen die Bürger politisch einfältig und möglicherweise sogar extrem», kommentierte einer unserer Leser. Stimmen Sie zu?

Das ist zwar etwas vereinfacht, aber ich würde zustimmen, ja. Algorithmen und Suchmaschinen schränken das Wissen tatsächlich ein, während sie uns das Gefühl geben, dass wir in einer Gesellschaft des Informationsüberflusses leben. Sie ordnen und bestimmen, was wir wissen sollen und was nicht. Das kann zu engstirnigen Bürgern führen.

* Anat Ben-David ist Associate Professor für Kommunikation an der Open University in Israel. Sie forscht zu Desinformation und Social Media und hat die Datenschutzorganisation Privacy Israel mitbegründet.

Private Nachrichtendienste: «DarkMatter», «Black Cube» und Co.