Region Bern - Von wegen leere Badis – positive Bilanz trotz Regensommer

An den wenigen sonnigen Tagen zog es viele Menschen in die Badi.

«Mit 50’000 Eintritten haben wir dieses Jahr genau gleich viele wie im Vorjahr. 2018 hatten wir beispielsweise ein Rekordjahr aber sonst ist 2021 vergleichbar mit den Vorjahren und liegt nur knapp unter dem langjährigen Schnitt. Wegen des Wetters war der Besucherstrom jedoch zeitlich schlecht verteilt», sagt Matthias Horvath, Geschäftsführer des Sportzentrums in Worb, zu 20 Minuten.

Mehr Abos als Einzeleintritte

Die Badi in Worb verzeichnete dieses Jahr mehr Abi- als Einzeleintritte. «Die Leute hatten wahrscheinlich das Gefühl, dass sie diesen Sommer mehrheitlich in der Schweiz bleiben würden», so Horvath. Trotz der Corona-Massnahmen und dem wechselhaften Wetter könne man mit den Zahlen zufrieden sein.