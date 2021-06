Foto-Challenge - Von wegen nichts los! Zeig uns dein schönstes Erlebnis des letzten Jahres

…oder bist du noch vor Corona in die Ferne gereist?

2020 war nicht leicht. Umso mehr sollten wir an den positiven Erinnerungen festhalten. Gemeinsam mit Photo- Schweiz – der grössten Werkschau für Fotografie der Schweiz – wollen wir die schönsten Bilder finden, die eure ganz persönlichen Lieblings-Erlebnisse des vergangenen Jahres zeigen.

Lade hier deine Bilder hoch , um am Photo-Schweiz-Fotowettbewerb «Mein bestes Erlebnis 2020» teilzunehmen.

Die 30 besten Fotos werden von Photo-Schweiz selektiert und die Gewinner*innen am 30. Juni direkt kontaktiert. Die Gewinner*innen werden dann an der Werkschau im Rahmen eines 20-Minuten-Showcases ausgestellt sowie mit Vernissage-Einladungen belohnt. Zusätzlich erhalten sie weitere tolle Preise. Die ersten drei Plätze können sich über je eine Übernachtung für zwei Personen in einem der über 20 Stadthotels von Zürich City Hotels freuen.