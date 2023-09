Öffentlichkeitsgesetz: Parlament erlaubt erweiterte Geheim-Deals für Medikamentenpreise

Das Parlament nahm am Donnerstag das Massnahmenpaket zur Kostendämpfung an.

Das ist passiert

Am Donnerstag wurde im Nationalrat das Massnahmenpaket zur Kostendämpfung angenommen und gilt somit als beschlossen. In den Gesetzesänderungen versteckt sich auch eine Änderung zum Öffentlichkeitsprinzip, die nun angenommen wurde. Diese besagt, dass Vereinbarungen zu Preismodellen und allfällige Rückerstattungen vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen werden.

Diese Folgen hat der Entscheid

Wie werden Preise für Medikamente normalerweise festgelegt?

Wie sieht die Realität aus?

Das oben beschriebene Vorgehen ist schon heute nicht immer Standard. Das BAG und Pharmafirmen schliessen hinter verschlossenen Türen Deals. Die Pharmaunternehmen geben dem BAG einen Rabatt, dessen Höhe bleibt aber geheim. Gegen aussen bleibt jedoch der hohe offizielle Preis. Da nicht nur die Schweiz so vorgeht, weiss kein Land vom anderen, was es tatsächlich bezahlt. Der Preisvergleich mit dem Ausland, um die Preise in einem vernünftigen Rahmen zu behalten, ist also quasi nutzlos.