Umfrage - Von Wellnessgönnjamins bis Testmuffel – So lockerungsfreudig seid ihr

In der Umfrage ist die Sache nicht ganz so klar: Knapp 23 Prozent der Frauen und zehn Prozent der Männer sind der Meinung, dass eine Maskenpflicht weiterhin nötig ist. Weitere 22 Prozent respektive zehn Prozent fin d en d as Tragen der Maske unnötig, h alten sich jedoch weiterhin an die Regeln. Über zwölf Prozent geben an, die Maske nicht mehr so konsequent zu tragen , bei den Männern sind es knapp sechs Prozent .