Bundes-Subventionen: Werbe-Millionen für Schweizer Winzer stossen auf Kritik 

Super! Wir sollten noch viel mehr einheimischen Wein trinken. Ganz gut zum Fondue, sonst nicht so toll. Der Weisse ist ganz ok, vom Roten lasse ich die Finger. Zum Kochen nehme ich Schweizer Wein, zum Essen dann lieber ausländischen.

Der Deal im Bundeshaus

Dieser Deal wurde nun im aktuellen Bundes-Budget für das Jahr 2023 umgesetzt. 6,2 Millionen Franken zusätzlich zu den bereits gesprochenen 2,8 Millionen. Macht neun Millionen Franken Bundes-Subventionen für Weinwerbung – einer der wenigen Posten im Budget, bei dem das Parlament einer Erhöhung zustimmte. Doch diese sei gerechtfertigt, da auch andere Länder in der Schweiz Werbebudgets für ihren Wein hätten und man dem etwas entgegensetzen müsse. So bewerbe zum Beispiel Italien den eigenen Wein in der Schweiz jährlich mit 18 Millionen Franken, schrieb der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark kürzlich in der Bauernzeitung (Bezahlartikel) .

Kritik an Werbe-Subventionen

«Schlechte Produkte überleben nicht»

Glücklich zeigt sich hingegen der Walliser Mitte-Nationalrat Sidney Kamerzin. Er wohnt übrigens gemäss Eintrag auf der Parlamentswebsite am «Chemin des Vendanges», also frei übersetzt am Weinbergweg. «Die Produkte sind gut. Aber die Schweizer Weine sind nicht so bekannt in der Bevölkerung, darum braucht es mehr Werbung.»