«The Moat, Breccles» : Von Winston Churchill gemaltes Gemälde wird versteigert

Das Gemälde «The Moat, Breccles», welches frühere britische Premierminister Winston Churchill 1921 gemalt hatte, kommt unter den Hammer. Vorher zierte es die 100-Meter-Yacht des Milliardärs Aristoteles Onassis.

Einer der grössten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts, ein Jetset-Star und die erste «Super-Yacht» überhaupt: Das sind die Zutaten einer Versteigerung des Auktionshauses Phillips am Mittwoch in New York. Konkret geht es um ein Landschaftsbild mit dem Titel «The Moat, Breccles», das der frühere britische Premierminister Winston Churchill 1921 gemalt hatte. Jahrzehnte später hatte es die Luxusyacht des Milliardärs Aristoteles Onassis geziert.

Churchill und Onassis waren befreundet

Der Milliardär war demnach so stolz auf das Geschenk, dass er ihm einen Ehrenplatz auf seiner Super-Yacht «Christina» gab. In der schiffseigenen Ari-Bar bekam das Churchill-Bild einen Platz neben Werken der grossen Meister Jan Vermeer, El Greco, Paul Gauguin und Camille Pissaro.

Yacht ist fast hundert Meter lang

Die fast hundert Meter lange Yacht, die Onassis nach seiner Tochter benannte, war einst eine Fregatte der kanadischen Marine. Sie nahm im Zweiten Weltkrieg an der Invasion der alliierten Truppen in der Normandie teil. Nach dem Krieg kaufte Onassis das Schiff für 34.000 Dollar und liess es für vier Millionen Dollar zur Luxusyacht umbauen. Zu seinen Gästen auf der «Christina» zählten Filmstars wie Elizabeth Taylor und Richard Burton, die Opern-Diva Maria Callas und der frühere US-Präsident John F. Kennedy. Dessen Witwe heiratete Onassis 1968, sieben Jahre später starb er.

Die Yacht wurde verkauft, ihr Inventar eingelagert. Nun haben sich seine Erben entschieden, sich von dem Churchill-Bild zu trennen. Um es für mögliche Käufer noch attraktiver zu machen, liess das Auktionshaus Phillips in seinen Räumen in New York die Ari-Bar als Kulisse nachbauen – mitsamt einer Imitation der Walzähne in der legendären Bar sowie zahlreichen Champagner-Flaschen von Pol Roger, Onassis› Lieblingsmarke.