Explosionen in Luzern - Von Wohn- und Bauwagen ist nach Brand nicht mehr viel übrig

Mehrere News-Scouts in Emmenbrücke hatten am Donnerstagabend Explosionen gehört. Grund dafür war ein Brand an der Reusseggstrasse in Luzern. Der Luzerner Polizei wurde gegen 19 Uhr gemeldet, dass ein Gartenhaus in Brand geraten war. «Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Wohn- und einen Bauwagen handelte, wovon der Wohnwagen bereits in Vollbrand stand», teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude in der Nähe verhindern. Verletzt wurde beim Brand niemand.