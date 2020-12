Massentests in Österreich : Von zwei Millionen Getesteten haben 4200 Corona

Anfang Dezember hatte die österreichische Regierung zum Ende des dreiwöchigen Lockdowns Massentests angekündigt. Nun liegt die Bilanz vor.

Ziel der in Österreich freiwilligen Testaktion mit Hilfe der Armee war es, rechtzeitig vor Weihnachten unentdeckte Fälle herauszufinden.

Dies das Ergebnis der Massentests in Österreich nach dem dreiwöchigen Lockdown.

In Österreich wurden 4200 Corona-Fälle nach zwei Millionen Tests vermeldet.

An den Corona-Massentests in Österreich haben laut Regierung rund zwei Millionen Menschen teilgenommen. Von ihnen seien rund 4200 Menschen auch bei einem Zweittest positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag mit.