Nadal nach historischem Sieg - «Vor 1,5 Monaten wusste ich nicht, ob ich zurückkommen werde»

So reagiert Rafael Nadal auf seinen Turniersieg am Australian Open. SRF

Darum gehts Rafael Nadal gelang am Sonntag ein historischer Sieg beim Australian Open.

Der 35-Jährige schlägt Daniil Medwedew mit 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 und 7:5.

Nach dem Spiel wurde der Spanier emotional und erzählte, dass sein Comeback auf der Kippe stand.

Zudem hatte Nadal vor dem Turnier auch noch mit einer Covid-Erkrankung zu kämpfen.

«Es ist eines meiner emotionalsten Matches in meiner Tennis-Karriere – und diesen Moment mit dir zu teilen, das ist eine Ehre für mich», sagte Nadal sichtlich bewegt und drehte sich immer wieder zu Daniil Medwedew um. «Das wird unvergessen und für den Rest des Lebens in meinem Herzen bleiben», versicherte der grosse Kämpfer und erinnerte auch an harte Zeiten der Ungewissheit: «Um ehrlich zu sein: Vor eineinhalb Monaten wusste ich nicht, ob ich auf die Tour zurückkommen kann», sagte Nadal, «und nun bin ich hier und habe diese Trophäe.» 13 Jahre zuvor hatte er seine bisher einzige Trophäe bei den Australian Open in Melbourne geholt.

Dem 35-jährigen Spanier glückte somit ein märchenhaftes Comeback auf der Tour. Zwischen Mitte Juni und Anfang Januar bestritt der Mallorquiner aufgrund seiner komplizierten Fussverletzung nur zwei Partien. Mit seiner Familie diskutierte er, ob es Zeit sei, sich vom Tennis zu verabschieden, sollten sich die Probleme nicht bessern. Damit aber noch nicht genug: Nach einem Schauturnier in Abu Dhabi Mitte Dezember kämpfte Nadal auch noch mit einer Corona-Erkrankung – sein Einsatz beim Australian Open war fraglich: «Ich habe ein paar sehr unangenehme Momente erlebt», schrieb der Spanier damals aus seiner Quarantäne.

War es Nadals letztes Australian Open?

Doch trotz Fussverletzung und Covid-Erkrankung schaffte Rafael Nadal am Sonntag einen historischen Sieg nach einem rund 5.5-stündigen Kampf gegen den zehn Jahre jüngeren Russen Daniil Medwedew. Nadal bezwingt die künftige Weltnummer 1 mit 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 und 7:5. Ungläubig schüttelte der Iberer nach dem entscheidenden Punkt den Kopf. Auf den Tag genau zwei Wochen nach der erzwungenen Ausreise aus Australien von Novak Djokovic setzte sich Nadal damit in diesem faszinierenden Grand-Slam-Rennen vor dem Serben und Roger Federer an die Spitze. Seine beiden Rivalen haben 20 Trophäen dieser wichtigsten Kategorie gesammelt – wie Nadal bis zu diesem verrückten Finaltag. Nun sind es 21.

Ob der 35-Jährige im kommenden Jahr seinen Titel verteidigen wird, scheint aktuell aber noch sehr ungewiss zu sein. «Ich habe mir vor dem Turnier vorgestellt, dass das mein letztes Australian Open sein könnte», sagt der Tennis-Superstar nach dem Sieg. Ergänzte anschliessend aber: «Aber ich gebe mein Bestes, dass ich nächstes Jahr wieder zurückkomme.»

Federer gratuliert auf Instagram

Die Gratulationen an Nadal liessen nach dem Spiel nicht lange auf sicht warten. Zahlreiche Stars aus der Tenniswelt oder anderen Sportarten drückten ihre Bewunderung für die spanischen Tennisikone mit Post in den sozialen Medien aus.

Allen voran Roger Federer, der sich nicht verbittert darüber zeigt, dass ihn Nadal nun in Sachen Grand-Slam-Titel überflogen hat, sondern ihm gewohnt stilvoll gratuliert: «Was für ein Spiel! Ich gratuliere meinem Freund und grossen Rivalen Rafael Nadal. Noch vor wenigen Monaten haben wir beide darüber gewitzelt, dass wir beide an den Krücken gehen. Unfassbar. Unterschätze nie einen grossen Champion. Deine Arbeitsethik, Hingabe und Kampfgeist sind unglaublich! Du bist eine Inspiration für mich und zahlreiche andere auf der Welt».

«Jeder muss in seinem Leben mehr «Rafa» sein»

Der Schweizer weiter: «Ich bin stolz darauf, mir dir diese Ära zu teilen und fühle mich geehrt, dass ich eine Rolle dabei gespielt habe, dich dazu zu pushen, mehr zu erreichen, wo wie du das für mich getan hast in den letzten 18 Jahren. Ich bin sicher, du wirst noch mehr Erfolge vor dir haben, aber geniesse jetzt erstmals diesen Triumph hier.»

Federers Landsmann Stan Wawrinka verfolgte das epische Final in Melbourne offenbar ebenfalls. Der Romand hielt sich in seinem Post auf Twitter simpel und schrieb «I love Tennis, what a Final». Jil Teichmann schrieb zum historischen Triumph Nadals «Jeder muss in seinem Leben mehr «Rafa» sein. Was für eine Mentalität, was für ein Kämpfer, was für eine Inspiration.»

Nadals Grand-Slam-Titel: Australian Open (2): 2009, 2022 French Open (13): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 Wimbledon (2): 2008, 2010 US Open (4): 2010, 2013, 2017, 2019