Corina sucht Peter

Vor 22 Jahren ein Paar und bis heute kann sie ihn nicht vergessen

Corina und Peter waren vor 22 Jahren ein Paar. Die Beziehung hielt knapp ein Jahr. Danach verlor man sich aus den Augen. Seit zwei Jahren sucht sie nun nach ihm.

von Tabea Waser

1 / 6 In Triesen (FL) hatten sich Corina und Peter vor 22 Jahren in einem Café kennengelernt. Foto: privat Sie wurden ein Paar. Für Corina war es die grosse Liebe. privat Dennoch ging man auseinander und verlor sich aus den Augen. privat

Sie war 24, er 31. Vor 22 Jahren begegneten sich Corina und Peter in einem Café in Triesen (FL) zum ersten Mal. Und seither geht er ihr nicht mehr ganz aus dem Kopf. «Ich denke, da ist noch etwas», sagt Corina gegenüber FM1Today. Peter war ihre erste grosse Liebe und die vergisst man nicht so schnell.

An jenem Tag im Café hätten sie zusammen etwas getrunken und sich später in einem Tanzlokal wieder getroffen. Sie hätten die ganze Nacht getanzt und seien so zusammengekommen. « Es war immer lustig mit ihm . Wir haben immer etwas unternommen», so die heute 46-Jährige. Peter wohnte damals noch in Rorschach, sie in Vorarlberg. Oft hätten sie sich gegenseitig besucht. Streit gab es nie.

Aus den Augen verloren

Dennoch hielt die Beziehung nur knapp ein Jahr. Danach verliebten sich Corina und Peter in andere Partner, beide gründeten eigene Familien. Corina zog ins Fürstentum Liechtenstein. Sie und Peter verloren sich aus den Augen. Anfang 2018 sah sie ihn dann plötzlich unerwartet wieder. «Ich musste mit dem Taxi am Flughafen Altenrhein Gäste abholen», s agt Corina . Mit ihrem damaligen Mann führte sie ein Taxiunternehmen. Nahe des Flughafens liegt das Hundertwasserhaus mit integriertem Bistro. Corina ging dorthin und bestellte sich einen Milchkaffee.

«Da habe ich ihn im Café ge sehen , er las die Zeitung » , so die 46-Jährige. Sie habe ihn angesprochen und sie hätten sich unterhalten. Es sei wie früher gewesen und prompt hätte sie wieder Herzrasen gehabt. Er gab ihr seine Nummer. Corina war damals jedoch noch verheiratet und die Nummer verlor sie. Dennoch ging ihr Peter nicht aus dem Kopf.

Nun ist Corina bereits seit eineinhalb Jahren single und will Peter unbedingt wiedersehen. Auf Facebook und im Telefonbuch habe sie ihn nicht gefunden, deshalb der Schritt an die Öffentlichkeit. Peter ist gelernter Bäcker, müsste inzwischen 53 Jahre alt sein und in St. Gallen wohnen. «Ich habe nun den ersten Schritt gemacht, jetzt muss ich einfach abwarten» , wird sie zitiert.

Bist du Peter oder kennst du ihn? Dann melde dich unter redaktion.sg@20minuten.ch