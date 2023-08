Kanada: Vor 67 Jahren wurden sie vertauscht – am liebsten hätten sie es nie erfahren

Denn Richard und ein Mann namens Eddy Ambrose wurden nach der Geburt im Spital vertauscht. Zu erfahren, dass sie mit ihren «Geschwistern» gar nicht verwandt sind, sei am schwierigsten gewesen.

Richard Beauvais hat immer geglaubt, dass er indigene und französische Wurzeln hat und sich als Metis, wie die Nachfahren europäischer Pelzhändler heissen, betrachtet. Als der 67-jährige Mann einen DNA-Test zu Hause machte, der zeigte, dass er ukrainisches und jüdisches Erbe hat, glaubte er zunächst an ein falsches Resultat.

Doch dann wurde er von der Familie eines Mannes aus Winnipeg kontaktiert, der ebenfalls einen DNA-Test zu Hause gemacht hatte. Dabei stellte Eddy Ambrose fest, dass er mit der Familie von Beauvais verwandt war. Darüber hinaus hatte die Familie Ambrose weitere Tests durchgeführt, die einen Jahrzehnte zurückliegenden Fehler in einem kleinen kanadischen Krankenhaus aufdeckten.

«Musste meine Schwestern informieren»

Am 28. Juni 1955 wurde Beauvais bei der Geburt mit Eddy Ambrose vertauscht, einem anderen Jungen, der am selben Tag im Krankenhaus von Arborg geboren wurde. «Die schwierigste Zeit in meinem Leben war, glaube ich, als ich meine beiden Schwestern anrufen und ihnen sagen musste, dass ich nicht wirklich ihr Bruder bin», sagte Beauvais.