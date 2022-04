Angeblich der letzte Kampf : Vor 94’000 Zuschauern – Tyson Fury bleibt dank K.o.-Sieg Weltmeister

War es der letzte Kampf seiner Karriere? Falls ja tritt Tyson Fury ungeschlagen ab. Er holte sich im Wembley-Stadion den Sieg im Schwergewicht.

Action Images via Reuters

Im Londoner Wembley-Stadion bestimmte Fury vor 94’000 Zuschauern den eher unspektakulären Kampf, ehe er Whyte in der sechsten Runde mit einem rechten Haken k.o. schlug.

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

Box-Superstar Tyson Fury tritt als ungeschlagener Weltmeister ab. Im angeblich letzten Kampf seiner Karriere gewann der Brite am Samstagabend den Schwergewichts-Titelkampf des Verbandes WBC gegen seinen in Jamaika geborenen Landsmann Dillian Whyte und verteidigte seinen Gürtel erfolgreich. Im Londoner Wembley-Stadion bestimmte Fury vor 94’000 Zuschauern den eher unspektakulären Kampf, ehe er Whyte in der sechsten Runde mit einem rechten Haken k.o. schlug.