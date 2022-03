Pratteln BL – Vor dem Brand war das eine Sauna

In einem Mehrfamilienhaus in Pratteln ist am Sonntagnachmittag eine Sauna ausgebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses kam es am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Pratteln im Kanton Baselland zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung.