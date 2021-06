Gluringen VS : «Vor dem brennenden Haus sah ich Menschen, die weinten»

In einer Stallung in Gluringen VS brach am Sonntagabend ein Brand aus. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Das Gebäude brannte jedoch vollständig ab.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stall bereits im Vollbrand. News-Scout

In Gluringen im Obergoms brannte am Sonntagabend ein Stall lichterloh. Eine News-Scout, die mit ihrem Auto an der Ortschaft vorbeifuhr, wurde auf das Feuer aufmerksam und legte einen Stopp ein. «Vor dem brennenden Gebäude sah ich Menschen, die weinten», berichtet die Beobachterin. Glücklicherweise seien die Kühe rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, wie eine Anwohnerin ihr erzählt habe.

Dies bestätigt die Walliser Kantonspolizei in ihrem Communiqué: Weder Personen noch Tiere seien bei dem Brand verletzt worden. Die Meldung über eine starke Rauchentwicklung beim Stall sei gegen 20.30 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache seien eingeleitet.

1 / 4 Zum Brand kam es am Sonntagabend. News-Scout Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. News-Scout Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Kapo Wallis

