Basel: Vor dem Gesetz sind alle gleich – auch  Selbstbedienungsladen muss nachts schliessen

Das Startup Bioflix betreibt in Basel zwei Bioläden, die gänzlich ohne Personal auskommen. Wer sich registriert, kann den Laden betreten, seinen Korb füllen und am Self-Checkout seine Waren scannen und bezahlen. Die Läden wären theoretisch rund um die Uhr geöffnet. Und das waren sie auch, bis das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit Halt sagte. «Die Verordnung macht keine Unterscheidung zwischen unbedienten und bedienten Läden», erklärt Michael Mauerhofer, Leiter des Bereichs Arbeitsbedingungen des AWA gegenüber dem SRF Regionaljournal.

Amt um Lösung bemüht

Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, wie Mauerhofer erklärt. Man sei jetzt an einer Auslegeordnung. «Das ist der erste derartige Fall in Basel-Stadt», fügt er an. Die Botschaft ist aber klar: Das AWA ist um eine Lösung bemüht. Das aktuelle Gesetz sei nicht für einen Laden wie Bioflix gemacht. Man frage nun auch in anderen Kantonen nach.

Nicht-bediente 24-Stunden-Läden sind in der Schweiz auf dem Vormarsch. Valora hat mit der Avec Box und Avec 24/7 zwei Ladenkonzepte, die rund um die Uhr offen haben. Schweizweit sind diese bereits an 13 Standorten in Betrieb. Die Migros testete bereits den Voi-Cube in Grenchen. In diversen Kantonen dürfte es auch eine Vielzahl von unbedienten Hofläden geben, die de facto im 24-Stunden-Betrieb offen sind.