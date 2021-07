Ferienbeginn : Vor dem Gotthard staut sich der Verkehr bereits seit 5 Uhr

In mehreren Kantonen haben die Sommerferien begonnen, was vor dem Gotthard-Strassentunnel zu einer Verkehrsüberlastung führt.

Über Nacht hat sich der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel weitgehend aufgelöst. Doch am frühen Samstagmorgen kam es wieder zu Behinderungen. So vermeldet der TCS via Twitter, dass es bereits vor 5 Uhr zwischen Wassen und Göschenen zu einer Überlastung des Verkehrs kommt und sich ein Stau von einem Kilometer gebildet hat – Wartezeit: 10 Minuten.