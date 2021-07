Ferienstart - Vor dem Gotthard wartet man über eine Stunde

Am Gotthard-Nordportal stauten sich die Autos am Samstagmorgen auf einer Länge von mindestens sieben Kilometern. (Symbolbild)

Mindestens eine Stunde und 15 Minuten: So lange mussten sich die Automobilisten am Samstagmorgen kurz nach neun Uhr vor dem Gotthard-Nordportal gedulden. Der Verkehr staut sich auf sieben Kilometern. Dies schreibt der TCS in einem Tweet.

In mehreren Schweizer Kantonen haben am Samstag die Sommerferien begonnen. In Deutschland ging es in einigen Bundesländern sogar schon Ende Juni los.