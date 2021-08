Game-Designerin Yasemin Günay bei «Unchained» : «Vor dem Studium hatte ich selber Vorurteile»

Game-Designerin Yasemin Günay stellt sich im 20-Minuten-Podcast «Unchained» Berufsklischees und erklärt das Potenzial sogenannter Serious Games.

Trocken gesagt geht es um die Konzeption einer Spielwelt: Regeln in Hinsicht auf eine Zielgruppe erstellen. Für mich persönlich ist es weit mehr. In Games kann man Geschichten erzählen, experimentieren, man kann jemandem etwas beibringen, langweilige Aktivitäten spannend machen oder auch vor Gefahren schützen. Unsere Firma macht vor allem Serious Games. Das sind Spiele, die einen weiteren Zweck haben als nur Unterhaltung.

Was wird an deinem Job oft unterschätzt?

Was tatsächlich alles nötig ist, um ein Game zum Funktionieren zu bringen, wie man den Einstieg ins Game-Design schafft und welches Kult-Spiel Game-Profi Yasemin bis heute am liebsten spielt, erfährst du in «Unchained: 20 Fragen an eine Game-Designerin», gleich hier. Einfach E53 antippen.