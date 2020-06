Die erste Partynacht

«Vor den Clubs wird es Menschenansammlungen geben»

Trotz Sperrstunde um Mitternacht öffnen heute viele Clubs ihre Türen für Partygänger. Doch die Clubbetreiber sind frustriert über die Auflagen und befürchten eine Verlagerung der Party auf die Strasse.

«Für die Lokale lohnt es sich nicht»

In Bern öffnen heute das Bierhübeli, das Kapitel und das Du Théâtre, wie Max Reichen von der Bar- und Clubkommission Bern sagt. «Weiterhin geschlossen bleiben etwa die Clubs Gaskessel und Dachstock.» Es lohne sich für die Partylokale im Moment nicht, aufzumachen. «Tut man es trotzdem, dann nur um den Stammgästen etwas zu bieten und wieder zu arbeiten. In unserer Branche geht es um Emotionen. Und die fehlen uns.»

Die meisten Berner Clubs machen laut Reichen bereits zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf. «An den Veranstaltungen ändert sich nicht viel, sie fangen einfach früher an.» Reichen ist überzeugt, dass auch die Partygänger früher als üblich in den Club finden. «Nach zwölf Wochen Zwangspause wollen die Leute endlich wieder raus und in den Ausgang.»

Zwei Meter Abstand oder Masken

Die Partygänger müssen sich in den Clubs an strenge Schutzkonzepte halten: «Wenn möglich wird im Club zwei Meter Abstand eingehalten, sonst müssen Masken getragen werden und wenn das alles nicht geht, muss man sich auf einer Gästeliste eintragen», so Reichen. In Zürich setzten zudem viele Veranstalter auf einen Vorverkauf, um die Vorgaben des Bundes einzuhalten, so Bücheli.