Basel: Vor der Kirche warteten die Räuber

Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Raub an der Kannenfeldstrasse bei der Antoniuskirche. Das Opfer, ein 41-jähriger Mann, wurde dabei leicht verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung mit.