3 Tote in Beverly Hills: Vor der Schiesserei feierten die Opfer an der Release-Party eines Rappers

In einem gemieteten Luxus-Anwesen bei Beverly Hills wurden am frühen 28. Januar 2023 drei Frauen getötet. Die Opfer waren Gäste einer Release-Party des neuen Albums eines Rappers.

Im Nobelviertel Benedict Canyon in Los Angeles sind am frühen Samstagmorgen drei Frauen in einem Auto getötet worden. Vier weitere Menschen wurden auf der Strasse angeschossen und verletzt.

Der Angriff in dem Viertel nördlich der Promi-Gegend Beverly Hills sei nicht zufällig gewesen, sagte Ermittler Bruce Borihanh zur «Los Angeles Times».