Jucan x Xhaka: Nati-Captain Granit Xhaka wird Modeunternehmer

«Granit und ich sind seit langem befreundet», so Ucan gegenüber 20 Minuten. So habe ihn der Nati-Captain auch bei seinem Anzuglabel Jucan unterstützt.

Granit Xhaka macht aktuell mit der Schweizer Nati in Katar von sich reden. Der Captain hat das Team bis in den WM-Achtelfinal gegen Portugal (am Dienstag ab 20 Uhr live bei uns) geführt. Der 30-Jährige hat erneut deutlich gemacht, dass er der klare Leader der Schweizer Nationalmannschaft ist. Seine Leaderqualitäten will er nun auch neben dem Platz nutzen. Xhaka geht unter die Modeunternehmer.