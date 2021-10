Die Hüfthose ist zurück – Vor diesem Modetrend fürchten sich Millennials

Letztes Jahr wurde auf Tiktok die Skinny Jeans für passé erklärt. Dafür kehren neue Trends aus der Vergangenheit zurück in die Schränke. Von sichtbaren Tangas über Ed Hardy bis hin zu Strass auf den Zähnen – aktuell sind die frühen 2000er zurück . Neuestes Kleidungsstück, das vom Modefriedhof den Weg zurück an die Körper findet, ist die Hüfthose oder auch Low-Rise Jeans.

Der Liebling von Stars und Designern

Dass der Hosenbund wieder Richtung Intimbereich rutscht, konnte man bereits erahnen, als Models wie Bella Hadid in sehr tief sitzenden Hosen ihre Bauchmuskeln herzeigten. Für ein Dinner in Cannes kombiniert Bella Hadid ihre baggy Anzughose, die auf der Hüfte sitzt, mit einem Korsett-Top:

Millennials haben schlechte Erinnerungen an den Trend

Die Gen-Z feiert die Lowrise-Jeans auf Tiktok. Zum Hashtag gibt es über 71 Millionen Beiträge auf der Social Media App. Dort zeigen junge Menschen in kurzen Videos, welche Low-Rise Jeans sie sich gekauft haben und wie sie sie stylen. Auf weniger positives Feedback stösst das Comeback der Hüfthosen bei den Millennials. Viele von ihnen verbinden die Hosen mit einer Zeit, als nur spindeldürre Körper in der Mode einen Platz hatten. «In dieser Zeit ging es nie um die Mode», sagt Youtuberin Closet Raid zum Thema. «Es ging darum, wie dünn du bist.»

Viele zeichnen solche Trends auch für Essstörungen verantwortlich . Aus diesen Gründen stehen Millenials de r Hüftho s e s keptisch gegenüber und fürchten, da s s sie erneut ein ähnliches Klima in der Modewelt auslösen könnte. So hat sich a uf Tiktok auch der Hashtag « Nolowrisejeans » etabliert, unter dem vor allem Frauen erklären, wieso sie nicht wollen, dass der Trend zurückkommt.

Ikone der 90er nicht nur für XS-Körper

In den 90ern und frühen 2000ern waren es tatsächlich vor allen Dingen dünne Menschen, die sich an die Hose wagten. So zum Beispiel Model Kate Moss, die damals auch Sätze wie « nichts schmeckt so gut wie dünn zu sein » , von sich gab: