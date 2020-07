vor 1h

Feriensouvenir mit Folgen

Vor diesen Bussen aus dem Ausland bist du auch in der Schweiz nicht sicher

Zwei Schweizern, die bei Bad Bellingen (D) nach einem Rennen auf der Autobahn gestoppt wurden, droht auch in der Schweiz ein mehrjähriger Führerausweisentzug. Überhaupt ist mit Bussen aus dem Ausland nicht zu spassen. Das solltest du darüber wissen.

von Lukas Hausendorf

1 / 11 Auf der A5 bei Bad Bellingen (D) wurden zwei 31-jährige Schweizer am Samstag nach einem Rennen von der Polizei angehalten. Sie wurden mit 245 km/h gemessen. Erlaubt wären auf der Strecke 120 km/h gewesen. Den beiden Schweizer Rasern droht nicht nur in Deutschland Ungemach. Creative Commons/Klaus G. In der Schweiz droht ihnen nun der Entzug des Führerausweises für zwei Jahre. Der Führerausweisentzug in der Schweiz für ein SVG-Delikt, das im Ausland begangen und sanktioniert wurde, ist möglich, weil der Ausweisentzug nicht als Strafe sondern Administrativmassnahme gilt. KEYSTONE

Darum gehts Wer im Ausland auf der Strasse über die Stränge schlägt, darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen.

Das Busseninkasso wird dank internationalen Abkommen für einige Staaten auch von den Schweizer Behörden übernommen.

Schwere Vergehen können zusätzlich einen Führerausweisentzug in der Schweiz zur Folge haben.

Zwei Schweizer Rasern, die am Wochenende in Deutschland von der Polizei bei Bad Bellingen (D) gestoppt wurden, droht nun auch ein zweijähriger Führerausweisentzug in der Schweiz. Die beiden 31-Jährigen fuhren mit ihren BMWs mit bis zu 245 km/h auf einem Autobahnabschnitt, auf dem 120 erlaubt gewesen wären.

Der Führerausweisentzug in der Schweiz für Strassenverkehrsdelikte im Ausland ist seit der Einführung der Raserstrafnorm mit dem Massnahmenpaket «Via Sicura» im Jahr 2012 möglich. Allerdings muss dazu auch eine entsprechende Meldung an das zuständige kantonale Verkehrsamt erfolgen. Im Falle der beiden BMW-Raser wird dies passieren, wie die deutsche Polizei mitteilte.

Der Führerausweisentzug in der Schweiz für ein SVG-Delikt, das im Ausland begangen und sanktioniert wurde, ist möglich, weil der Ausweisentzug nicht als Strafe, sondern Administrativmassnahme gilt. Im Kanton Baselland wurden der Kantonspolizei letztes Jahr fünf schwere Fälle gemeldet, die den Rasertatbestand erfüllen.

Ferienbussen nicht ignorieren

Überhaupt ist man gut beraten, sich in den europäischen Nachbarländern auf der Strasse an die Regeln zu halten. Mit Frankreich, Deutschland, Österreich und Liechtenstein bestehen entsprechende Abkommen, die ein gegenseitiges Inkasso ermöglichen. Steht also beispieslweise eine Geschwindigkeitsbusse aus Frankreich aus, kann es sein, dass die Kantonspolizei an der Haustüre klingelt und diese in der Schweiz eintreibt. Mit Holland besteht ein Abkommen über gegenseitige Halterauskünfte, damit Bussen direkt zugestellt werden können.

Kein solches Abkommen besteht mit Italien. Dort drohen aber sehr hohe Mahngebühren, weshalb das Fedpol dazu rät, fristgerecht zu bezahlen. Einzelne Städte wie Mailand haben das Busseninkasso an private Firmen delegiert. Hat das Inkassobüro aber seinen Sitz nicht in der Schweiz, muss nur die fällige Busse beglichen werden, denn ausländische Inkassofirmen dürfen in der Schweiz keine Gebühren geltend machen.

Rückkehr kann teuer werden

Besteht kein Abkommen, kann die Busse von den Behörden in der Schweiz zwar nicht eingetrieben werden, aber es ist dennoch nicht ratsam, sie zu ignorieren. Bei Nichtbezahlung riskiert man einen Eintrag ins Fahndungssystem mit Einreiseverweigerung und hohe Mahngebühren. Die Rechnung folgt, wenn man wieder in das Land einreisen will. Bei einem weiteren Aufenthalt im Land könne das Fahrzeug bis zur Bezahlung der Busse beschlagnahmt werden. Und: Möglich ist sogar eine ein- oder mehrtägige Haft.