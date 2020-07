Vor diesen Giftraupen wird an Touristenstränden gewarnt

ROXY 18.07.2020, 11:09

Diese Prozessionsraupen haben mir in Lugano einen uralten grossen Baum zerstört. Der Gärtner hat den Baum mehrmals mit Mittel gespritzt aber der Baum ist leider gestorben. Als ich die das erste Mal gesehen habe dachte ich noch jööö süss....die liefen Raupe an Raupe 🐛 in einer Kolonne. Irgendwie kam ich in Kontakt mit deren Borsten und bekam einen bösen Hautausschlag . Die bekommt man fast gar nicht mehr weg...jedes Jahr aufs Neue pünktlich sind sie da