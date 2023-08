Drei Jahre zuvor war Hilton bereits wegen Alkohols am Steuer verhaftet worden.

1977 wurde dieser Mugshot vom bekannten Drogenboss Pablo Escobar aufgenommen. Es wurde berichtet, dass Escobar und mehrere seiner Männer verhaftet wurden, nachdem die Polizei angeblich 40 Pfund Kokain in einem Ersatzreifen gefunden hatte. Lange blieb er jedoch nicht im Gefängnis.

Donald Trumps Polizeifoto wurde am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht. Die Behörden im US-Bundesstaat Georgia haben das Foto im Zusammenhang mit der Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs gegen den ehemaligen US-Präsidenten aufgenommen.

Das Bild geht um die Welt, ist auf etlichen Newsportalen zu sehen und wird in sozialen Medien fleissig geteilt. Es reiht sich ein in eine lange Liste von bekannten Mugshots. In der Bildstrecke findest du die Fotos und die Geschichten dahinter.