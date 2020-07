Co-Stars trauern um Naya Rivera

«Vor einer Woche wollten wir noch nach Hawaii abhauen»

Am Montag wurde Naya Riveras Leiche im Lake Piru geborgen. Zahlreiche «Glee»-Kollegen und andere Stars trauern um die Schauspielerin.

Ihre Leiche wurde am Montag im Lake Piru geboren. Naya Rivera wurde 33 Jahre alt.

Tagelang suchten Einsatzkräfte nach Naya Rivera (33). Am Montag bestätigte sich, was befürchtet wurde: Die Schauspielerin ist tot. Ihre Leiche wurde im Lake Piru nordwestlich von Los Angeles gefunden.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bangten um den einstigen «Glee»-Star. Jetzt, da traurige Gewissheit herrscht, äussern sie ihre Trauer und Bestürzung über Nayas Tod in den sozialen Medien. «Ihre Brillanz und ihr Humor waren unübertroffen», schreibt etwa «Glee»-Co-Star Chris Colfer (30) auf Instagram. «Sie konnte einen schlechten Tag mit einer einzigen Bemerkung in einen guten verwandeln.»

Demi Lovato (27) betont, sie werde es für immer zu schätzen wissen, dass sie die Möglichkeit hatte, Nayas Freundin in «Glee» zu spielen. «Die Figur, die du verkörpert hast, war bahnbrechend für etliche (damals) ungeoutete queere Mädchen wie mich», so die Sängerin und Schauspielerin.

Darren Criss (33) , der ebenfalls zum «Glee»-Cast gehörte, schreibt auf Insta: «Sie war mutig. Sie war ungeheuerlich. Sie war eine Menge Spass.» Naya habe ihn am Set «wie niemand sonst» zum Lachen gebracht.

Eine Welt ohne Naya könne er sich schlicht nicht vorstellen, fasst Co-Star Kevin McHale (32) zusammen. «Vor sieben Jahren waren wir gemeinsam in London, als wir von Corys Tod erfuhren.» Und vor einer Woche hätten sie noch darüber gesprochen, zusammen nach Hawaii abzuhauen. «Es macht keinen Sinn.»

Latin-Star Ricky Martin (48) erinnert sich mit einem gemeinsamen Bild an Naya.

Naya Rivera war am Mittwoch nach einem Bootsausflug auf dem Lake Piru mit ihrem vierjährigen Sohn verschwunden. Der Junge wurde später schlafend und allein auf dem See aufgefunden. Am Montag wurde Riveras Leiche geborgen.