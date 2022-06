Scholz in Belgrad : Vor EU-Beitritt muss «Frage der Anerkennung Kosovos geklärt werden»

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic reagierte empört auf die Kosovo-Aussage von Scholz. Dieser entgegnete, er habe «etwas gesagt, was offensichtlich ist».

Am Freitagmorgen hatte Scholz den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti in Pristina besucht.

Olaf Scholz hat am Freitag Pristina und Belgrad besucht, um mit den Staatschefs des Kosovos und Serbiens über mögliche EU-Beitritte zu sprechen. Bei seinem Besuch am Vormittag in Pristina sagte Scholz zu den Bemühungen der Länder um einen EU-Beitritt: «Ein Abkommen muss am Ende auch die Frage der Anerkennung Kosovos klären; denn es ist nicht vorstellbar, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, Mitglieder der EU werden.»

Vor einem Beitritt müssen sich die Länder anerkennen

Auf die Empörung Vucics reagierte Olaf Scholz in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten gelassen. Er habe «etwas gesagt, was offensichtlich ist. Vielleicht hilft das ja». Serbien, das den Kosovo als abtrünnige Provinz betrachtet, wolle «auch die territoriale Integrität» wie die Ukraine, sagte Vucic. «Trotzdem sind wir bereit, über Kompromisslösungen zu reden.» Serbien habe den Dialog «nie aufgegeben». «Wenn Sie glauben, dass Sie uns drohen müssen ... wir haben nichts dagegen. Machen Sie Ihre Arbeit, wir machen unsere.»

Beitritt soll «so schnell wie möglich» gelingen

Scholz betonte, sein Ziel sei es, dass der Beitritt der Westbalkanstaaten gelinge. «Nicht nur in ganz ferner Zukunft, sondern so schnell wie möglich.» Es wäre «sehr gut, wenn das mit grossem Mut vorangetrieben wird». Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti hatte am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt: «Wir streben weiter den Kandidatenstatus in der EU an und wollen uns bis Ende des Jahres um eine Mitgliedschaft in der Union bewerben.»