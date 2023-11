Vor Gericht in La Chaux-de-Fonds: Mann fuhr mit Frau über Klippe

So sah das Auto nach dem Sturz über 100 Meter aus.

Mit einem Messer bewaffnet entführte im Februar 2022 ein Mann in La-Chaux-de-Fonds NE seine von ihm getrennt lebende Frau. In seinem Auto raste er zum Aussichtspunkt beim Hotel Les-Roches-de-Moron – und fuhr über eine Felswand. Nun steht der Mann in La Chaux-de-Fonds vor dem Strafgericht.