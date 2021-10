Super League in der Konferenz - Cabral trifft, Lindner pariert bärenstark – der FCB führt schmeichelhaft

32' BAS-LUG: Und just in diesem Moment baut Cabral die Basler Führung auf zwei Tore aus. Mindestens 50 Prozent des Tores gehören aber Pajtim Kasami, der mit einem herrlichen No-Look-Pass auf den Brasilianer ablegt. Für Cabral ist es bereits der zwölften Saisontreffer in elf Spielen.