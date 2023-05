Luzern: Patientendaten landeten im Altpapier

1 / 9 Dieses zerrissene Arztzeugnis fand ein News-Scout vor seinem Haus. 20min/News-Scout In unmittelbarer Nähe entdeckte er auch Korrespondenz der Arztpraxis mit einem anderen Betrieb. 20min/News-Scout Von hier kamen die Dokumente: Am Freitagabend standen kistenweise Dokumente an der Hauptstrasse in der Luzerner Gemeinde. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein News-Scout machte am Freitagabend vor seiner Garage eine ungewöhnliche Entdeckung.

Überall waren Dokumente mit vertraulichen Patienteninformationen verteilt.

Wegen der klaren Verletzung des Berufsgeheimnisses drohen der Praxis nun rechtliche Konsequenzen.

Als ein News-Scout am Freitagabend im Kanton Luzern aus dem Haus geht, entdeckt er auf und vor seiner Liegenschaft vermeintliches Altpapier. «Es lag en masse Papier auf der Strasse, bestimmt über 30 oder 40 Meter verteilt», so der Mann.

Blutwerttabellen und Anmeldung für Ärztekongress

Bei genauerer Betrachtung der Zettel entpuppen sich diese als vertrauliche Patientenakten einer Arztpraxis in unmittelbarer Nähe. «Vor meinem Haus lag ein Arztzeugnis einer wildfremden Person, im Garten der Nachbarin fand ich Blutwerttabellen», so der News-Scout. Auch eine Anmeldung für einen Ärztekongress, Korrespondenz mit anderen Praxen und mit Patientinnen und Patienten seien kreuz und quer an der Hauptstrasse in der Luzerner Gemeinde verteilt gewesen.

In der Gemeinde findet jeweils einmal pro Monat an einem Samstag die öffentliche Papiersammlung statt. Der Leser geht darum davon aus, dass die Arztpraxis die Dokumente am Freitag für die Sammlung bereit gemacht hat – der starke Wind, der am Freitagnachmittag wehte, verteilte die Papiere dann aber in der ganzen Nachbarschaft.

Ärztliches Berufsgeheimnis umfasst auch Dokumente

Auf einem der zerrissenen Dokumente steht in der unteren rechten Ecke sogar noch « […] an das Berufsgeheimnis gebunden». Denn wie für Pfarrer oder Anwälte gilt auch für Ärzte die Pflicht, Informationen ihrer Patientinnen und Patienten vertraulich zu behandeln. Dies umfasst auch Dokumente mit Personendaten und Informationen zu Krankheiten oder allfälligen Medikamenten, die Patientinnen und Patienten verschrieben werden.

«Generell müssen Ärzte Sorge tragen, dass mit den Dokumenten von Patientinnen und Patienten vertraulich umgegangen wird und sichergestellt werden kann, dass keine Drittpersonen unbewilligt Einsicht nehmen können», sagt denn auch Hanspeter Kuhn, der als Anwalt auf das Gesundheitsrecht spezialisiert ist.

«Klare Datenschutzverletzung»

Daniel Tapernoux von der Patientenorganisation SPO sagt zu 20 Minuten: «Das ist eine klare Datenschutzverletzung. Das korrekte Vorgehen mit Patientendokumenten wäre das Schreddern der Patientenakten vor Ort, wenn möglich, unter Aufsicht des Praxispersonals, wenn durch eine externe Firma durchgeführt oder mit gesichertem Transport in eine solche Firma zur Vernichtung.»

Der Facharzt rät verunsicherten Patientinnen und Patienten, bei der eigenen Hausarztpraxis nachzufragen, wie diese die Vernichtung von Dokumenten handhabe. «Die meisten Ärztinnen und Ärzte werden diesbezüglich aber genug sensibel sein und den Umgang mit vertraulichen Daten korrekt handhaben», ist sich Tapernoux sicher.

Die unachtsame Entsorgung wird wohl nun auch rechtliche Folgen haben. Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es beim Gesundheits- und Sozialdepartement Luzern: «Die zuständige Dienststelle Gesundheit und Sport geht generell allen Hinweisen auf mögliche unrechtmässige Vorkommnisse nach.» Der unsachgemässe Umgang mit Patientendaten verstosse nämlich gegen den Datenschutz, stelle aber auch eine Verletzung des Berufs- bzw. Patientengeheimnisses dar. «Die Dienststelle Gesundheit und Sport hat deshalb in diesem Fall Strafanzeige eingereicht», sagt Noémie Schafroth, Leiterin Kommunikation beim Gesundheits- und Sozialdepartement Luzern.

Skandal-Arzt steckt hinter Luzerner Praxis

Der leitende Arzt hinter der betroffenen Praxis ist kein Unbekannter: Thomas Haehner und sein Unternehmen Medium Salutis haben in den letzten Jahren in verschiedensten Teilen der Schweiz total 18 Hausarztpraxen aufgekauft und lassen dort eigens angestellte Ärzte praktizieren. Seither gibt es Berichte über Abzocke und Hausärzte, die einfach nicht mehr auftauchen. Recherchen des «Tagblatt» und von «SRF Investigativ» berichten von schlechter Zahlungsmoral und dem übermässigen Verschreiben von Medikamenten – in vielen der Praxen soll regelrechtes Chaos herrschen.

Arzt sieht keine strafrechtliche Relevanz

Für Patientendaten besteht eine Aufbewahrungspflicht von 20 Jahren. Haehner beantwortet die Frage, wie alt die betroffenen Daten waren, gegenüber der «Luzerner Zeitung» nicht. Ob seinen Mitarbeitenden eine Anzeige drohe, wisse er ebenfalls nicht. Er sei zum Zeitpunkt des Vorfalls selbst nicht vor Ort gewesen. Da laut Haehner «kein Vorsatz» erkennbar ist, ist aus seiner Sicht die strafrechtliche Relevanz nicht gegeben. Es hat sich laut ihm um einen «einmaligen Vorfall ohne Absicht» gehandelt.



Der LZ teilt er mit, dass er sich für den Vorfall entschuldige. «Ich versichere, dass die Praxis gute, qualifizierte und gewissenhafte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sich dem Datenschutz verpflichtet fühlen und mein volles Vertrauen haben», so der Arzt abschliessend.

