Ask me Anything: Hormonelle Schwankungen – was tun?

«Es ist jeden Monat das Gleiche: Ein paar Tage vor meiner Periode beginne ich, mich traurig, ängstlich und gereizt zu fühlen. Die kleinsten Dinge machen mich schrecklich wütend und anderen Menschen gegenüber verhalte ich mich forsch und sage Dinge, die ich später bereue. Auch meinen Freund ertrage ich in dieser Zeit nur schlecht, ich fange wegen jeder Kleinigkeit an zu streiten oder weine, wenn er sich nicht so verhält, wie ich es mir gerade wünsche. Es ist, als ob ich in diesen Tagen ein anderer Mensch wäre, und ich mag mich dann selbst nicht. Was kann ich gegen meine hormonellen Stimmungsschwankungen tun?»