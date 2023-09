Erdbeben in Marokko: Schweizer Paar versorgt Verletzte

1 / 6 «Wir konnten nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert – dass andere Touristen ihren Urlaub ganz normal fortsetzen, irritierte uns», sagt Jessica Matzig. Sie und ihr Freund besorgten Wasser, Nahrung und Verbandszeugs, um die Verletzten in Marrakesch zu versorgen. 20min/News-Scout Mit ihrem Auto fuhren sie in Richtung Epizentrum, um den Betroffenen zu helfen. 20min/News-Scout «Auf dem Weg mussten wir ein paar Mal leer schlucken», erzählt Matzig. «Überall lag Geröll, wir wussten nicht, ob noch ein Nachbeben kommt – es war schon ziemlich ‹scary›.» 20min/News-Scout

«Wir sind gerade unterwegs zum ‹Marokkanischen Roten Halbmond› in Marrakesch, der Mitglied des Roten Kreuzes ist», erzählt Jessica Matzig, als 20 Minuten am Montagnachmittag mit ihr spricht. Sie und ihr Freund Konrad Ilg befinden sich auf einem Roadtrip durch Marokko – am Freitagabend erlebte das Schweizer Paar auf einem Campingplatz in Marrakesch das Erdbeben hautnah mit.

Seit Samstag versuchen die beiden nun, den Menschen vor Ort zu helfen. Auch beim Marokkanischen Roten Halbmond hätten sie bereits am Samstag ihre Hilfe angeboten.

Brüche, offene Wunden und Kopfverletzungen

Am Samstagmorgen nach dem Beben hätten Matzig und Ilg sich auf den Weg gemacht, um selbst Wasser, Nahrung, Hygieneartikel und Verbandszeugs zu besorgen. «Wir konnten nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert – dass andere Touristen ihren Urlaub ganz normal fortsetzen, irritierte uns», so die junge Schweizerin. Sie selbst habe bereits für die eigene Reise eine grosse Kiste mit Jod, Verbänden und Medikamenten aus der Schweiz eingepackt. Mit bepacktem Auto seien sie dann in Richtung Epizentrum gefahren.

«Auf dem Weg mussten wir ein paar Mal leer schlucken», erzählt Matzig. «Überall lag Geröll, wir wussten nicht, ob noch ein Nachbeben kommt – es war schon ziemlich ‹scary›.» Im Dorf Ouirgane im Atlasgebirge angekommen, rund 30 Kilometer vom Epizentrum entfernt, sei ihnen das Ausmass des Erdbebens erst recht bewusst geworden: «Die Menschen hatten Brüche, offene Wunden, schwere Kopfverletzungen und waren total traumatisiert», erzählt Matzig. «Wir sahen, dass sie dringend Hilfe brauchten – und zwar jetzt.»

Jessica Matzig und Konrad Ilg dokumentieren die verheerenden Auswirkungen des Erdbebens. 20min/News-Scout

Paar befürchtet weitere Tote im Gebirge

Viele Anwohnende hätten ihnen erzählt, dass sie ihre Angehörigen verloren hätten. «In diesem Bergdorf war sonst keine Hilfe vor Ort – weder Ärzte noch Psychologen oder sonst wer», sagt Matzig fassungslos. Einzig das Militär sei vor Ort gewesen, habe jedoch nur auf Anweisungen gewartet und Hunde für eine spätere Suche ins Gebiet gebracht.

«Ouirgane ist das erste Dorf, in das wir kamen – weiter durften wir auf Anweisung des Militärs nicht», so die Schweizerin. «Wir sind uns aber sicher, dass es in den Dörfern, die höher im Gebirge liegen, noch viele weitere Tote und Verletzte gibt.»

«Keine Worte für eine solche Tragödie»

«Wir sind natürlich keine medizinischen Experten, aber für ein paar Verbände und die erste Hilfe reicht es aus», sagt Matzig. «Die Menschen sind so unglaublich dankbar, dass sich jemand um sie kümmert.»

Die Schicksale der Menschen, die das Paar antrifft, gingen beiden sehr nahe. Sie seien froh, einander zu haben – so könnten sie sich gegenseitig Kraft geben. «Wenn mir die Leute erzählen, dass sie ihre Kinder oder ihre Eltern verloren haben, kann ich meine Tränen nicht zurückhalten», gibt Matzig zu. Sie habe viele Menschen umarmt, was sie ihnen hingegen sagen sollte, wusste sie nicht. «Es gibt keine Worte für solch eine Tragödie.»

«Die Hilfe aus anderen Ländern kommt viel zu spät für die Menschen, die seit Samstag unter den Trümmern liegen. Das ist extrem traurig», pflichtet Ilg bei.