Vor Saisonstart: «Ist jetzt auf eurer Seite» – Odermatt scherzt über Feuz-Zukunft 

1 / 4 So ein Bild wird es nicht mehr geben. freshfocus Beat Feuz ist nicht mehr aktiv und ist jetzt SRF-Experte. SRF/Gian Vaitl Odermatt witzelte darüber. 20 Minuten

Darum gehts Marco Odermatt ist bereit für die neue Saison.

Auch zur neuen Rolle von Kumpel Beat Feuz hat er eine Meinung.

Odi erklärt ausserdem, warum er nicht auf ein Privatteam setzt.

Ende des Monats legen die Ski-Cracks um Marco Odermatt wieder los. In Sölden steht der erste Riesenslalom auf dem Programm. Mit am Start steht natürlich auch der zweifache Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt.

Zum ersten Mal muss er eine komplette Ski-Saison ohne Kumpel Beat Feuz absolvieren. Dieser trat im Januar zurück und wird nun für SRF die Geschehnisse kommentieren und einschätzen. «Wir haben natürlich am Anfang gehofft, dass er im Team bleiben kann, jetzt ist er aber auf eurer Seite», so der lächelnde Odermatt. Er ergänzt: «Nein, ist natürlich cool, sehen wir ihn so weiterhin unterwegs.»

Odermatt ist voller Tatendrang – trotz der zahlreichen Erfolge, die er bereits eingefahren hat: Ein Motivationsproblem hat der 26-Jährige nicht. Natürlich sind die Klassiker-Siege, also Wengen und Kitzbühel, für Odermatt ein Ansporn – jedoch nicht nur, wie er selber sagt: «Man will am liebsten jedes Rennen gewinnen. Ich fahre für die Emotionen am Start und vor allem im Ziel. Mit dem Team etwas Emotionales zu erleben, ist das, was mich motiviert.»

Teamgedanke trotz Einzelsportler

Das Schweizer Team ist auch ein Grund, warum er nicht wie viele andere Topfahrer auf ein Einzelteam setzt. «Ich bin nicht gerne allein», erklärt der 25-Jährige diesen Entscheid. «Ich will mit meinen Freunden sein, nicht nur mit dem Coach und Servicemann am Tisch essen.» Das würde es für ihn auch viel einfacher machen.

Einfach wird es für den Schweizer aber sicherlich nicht in diesem Winter. «Die Spitze ist sehr schmal. Wenn jemand im Sommer beim Material oder im Kopf einen Schritt macht, kann jemand, der früher Fünfter war, plötzlich Zweiter werden.» Odermatt spricht dabei auch eigene Teammitglieder an – ob das auch schon in Sölden der Fall sein wird?

Wird Odermatt zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen? Ja, an ihm führt kein Weg vorbei. Nein, die Konkurrenz schläft nicht. Mir egal, solange ein Schweizer gewinnt.