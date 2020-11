Jamal-Khashoggi-Prozess : «Vor seiner Ermordung sagte er, dass er vielleicht zu schlecht über die Saudis denke»

Nach rund einer Stunde vertagte das Gericht in Istanbul den Prozess um den im saudi-arabischen Konsulat von Istanbul ermordeten Jamal Khashoggi. In dieser Zeit sagte ein naher Freund Kashoggis aus.

Khashoggi habe sich zu früh in falsche Sicherheit gewiegt.

Der Journalist war im saudi-arabischen-Konsulat in Istanbul getötet worden.

Im Prozess um den 2018 bestialisch ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei hat das Gericht die Verhandlung nach bereits rund einer Stunde vertagt.

Es vernahm am Dienstag einen engen Freund Khashoggis, wie Christian Mihr, Prozessbeobachter von der Organisation Reporter ohne Grenzen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der nächste Prozesstag in Istanbul solle am 4. März stattfinden.