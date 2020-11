Covid-19 im Kanton Bern

Der Kanton Bern meldete am Freitag 436 neue Corona-Fälle. Neun weitere Personen starben an oder mit Covid-19. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt damit neu 301 Personen.

Am Freitag befanden sich 390 Personen wegen der Covid-19-Krankheit in einem Berner Spital – etwas mehr als am Vortag. Allerdings lagen weniger Personen auf einer Intensivstation als am Donnerstag, nämlich 67 (Vortag: 73). 56 Personen mussten künstlich beatmet werden.