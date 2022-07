Pratteln BL: Vor wenigen Stunden hatte er die Fahrprüfung bestanden

An der Grüssenstrasse in Pratteln verunfallte der Junglenker dann in einer Parkplatzufahrt, nachdem er Gas- und Bremspedal verwechselt hatte.

Kaum hatte er das Billett, baute er auch schon seinen ersten Unfall. Für einen 20-jährigen Junglenker endete der Tag seiner Fahrprüfung nicht wunschgemäss. Nachdem er erst Stunden zuvor den Führerausweis erlangt hatte, verunfallte der junge Mann am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr auf einer Parkplatz-Zufahrt an der Grüssenstrasse in Pratteln. Gemäss Meldung der Baselbieter Polizei war es Selbstverschulden, der Junglenker hatte Gas- und Bremspedal verwechselt und durchbrach so ein Metallgeländer und landete eine Etage tiefer auf einer Zufahrtstrasse.