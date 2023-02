Kanton Jura: Sek-Schüler schlägt Lehrer mit voller Wucht ins Gesicht

Am Collège Stockmar, einer Sekundarschule in der jurassischen Kleinstadt Pruntrut , hat ein Schüler seinen Lehrer ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Der Grund: Der Schüler soll während des Unterrichts geschlafen haben und wütend geworden sein, als der Lehrer ihn geweckt habe, wie « Le Quotidien Jurassien » (QJ) berichtet. Unter der Wucht des Schlags sei der Lehrer hingefallen. Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse sollen um die 14 Jahre alt sein. Der Angreifer sei nach der Attacke aus dem Schulzimmer geflüchtet, wie es weiter heisst. Das Opfer habe eine Augenverletzung und mehrere Prellungen erlitten.

Lehrer rufen Kanton zum Handeln auf

Vier Tage nach dem Angriff entrollten die Lehrkräfte des Collège Stockmar gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Collège Thurmann zwei Transparente mit der Aufschrift «Nein zur Gewalt» und «Geben Sie uns die Mittel zum Handeln». Ein Lehrer nimmt gegenüber QJ den Kanton in die Pflicht: «Er muss uns darüber Auskunft geben, wen wir in unseren Klassen haben», so seine Forderung. In einer Medienmitteilung fordert auch das Lehrpersonal der Collège Stockmar, dass «die kantonalen Behörden Massnahmen ergreifen müssen, um die Sicherheit und Integrität ihres Personals zu gewährleisten».



Der betroffene Lehrer habe Anzeige erstattet. Laut Polizeiangaben sei der aggressive Schüler bereits vorbestraft. Das Collège Stockmar habe ihn vom Unterricht suspendiert. Für weitere Sanktionen sei das kantonale Bildungsamt zuständig, wie es im Bericht weiter heisst.