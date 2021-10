Urteilsverkündung am Freitag - Vorbestrafter Todesfahrer will vor Gericht Haftstrafe entgehen

Larissa (26) war am 18. Januar 2017 am frühen Morgen mit dem Roller von Domat/Ems nach Chur unterwegs, als P.F. bei einem Überholmanöver frontal in sie hineinfuhr.

P.F. überholte 2017 bekifft frühmorgens zwei Autos. Dabei prallte er in den entgegenkommenden Roller von Larissa Caviezel (26), die am Unfallort ihren Verletzungen erlag.

Mit der dreifachen Menge der erlaubten THC-Konzentration im Blut fuhr P.F.* am 18. Januar 2017 frühmorgens mit seinem Audi Q5 frontal in den Roller von Larissa Caviezel. Er war mit 115 statt der geltenden 80 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die damals 26-jährige Köchin wurde 43 Meter weggeschleudert und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Wegen Tötung mit Eventualvorsatz, qualifizierter grober Verletzung von Verkehrsregeln, mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und des Fahrens in fahrunfähigem Zustand wurde P.F. im Februar 2020 zu einer unbedingten sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.