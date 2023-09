Aldi verkauft Aldirone – kommts nun zur Klage?

Sie erinnert stark an Toblerone, ist aber nicht in der Schweiz erhältlich.

Aldi verkauft in Deutschland neu eine Schoggi mit Mandelnougat und Honig namens Aldirone.

Aldi verkauft in Deutschland eine Milchschokolade namens Aldirone, die der Detailhändler mit dem kyrillischen Я schreibt. Die Schoggi mit Mandelnougat und Honig erinnert an Toblerone, kostet aber 2,5-mal weniger als das Original. 90 Gramm Aldirone gibts für rund 1.05 Franken, 100 Gramm Toblerone kosten 2.65 Franken.

Mondelez produziert Toblerone in der Slowakei und der Schweiz. Aldi stellt Aldirone in Polen her, hierzulande ist der Riegel nicht erhältlich. Warum? Aldi sagt dazu nichts, rechtliche Herausforderungen könnten ein Grund sein. Die Rechtsanwälte Sebastian Saissi und Robert Flury von der Freigutpartners IP Law Firm schätzen die Lage ein.