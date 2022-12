Gerhard Pfister will einen zweiten öffentlichen Sender für 150 Millionen

Gerhard Pfister möchte, dass in der Schweiz ein zweites Informationsprogramm in Radio und Fernsehen vom Staat finanziert wird.

Deutsche Sender ZDF und ARD als Vorbilder

Als Vorbild dafür nennt der Mitte-Präsident die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland – ARD und ZDF. «Die beiden Sender bieten unterschiedliche Informationsprogramme. Und die ARD tendiert in der politischen Ausrichtung ein wenig nach links, das ZDF nach rechts», so Pfister. Pfister möchte, dass der Bundesrat eine zweite Konzession ausschreibt, die sich auf Informationen beschränke – also keinen Sport oder Unterhaltung biete.