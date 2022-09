Pratteln BL: «Vorbildlich» – hier campierten am ESAF 11’700 Leute

1 / 6 Kein Abfall zu sehen: Gäste des ESAF-Campings haben den Platz hinterlassen, als wären sie nicht da gewesen. ESAF Sie waren aber da, und nicht wenige. An die 11’700 Camping-Gäste zählte das ESAF auf den Plätzen um das Festgelände. ESAF Dabei sei aber kaum Abfall liegen geblieben, lobt das ESAF auf Facebook. ESAF

Darum gehts Über 400’000 Besuchende zählte das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2022 in Pratteln BL.

Über 11’700 von ihnen übernachteten auf den Zeltplätzen beim Festgelände.

Und sie hinterliessen sie in einem sauberen Zustand, wofür sich das ESAF bedankt.

Über 400’000 Schwing-Fans besuchten am vergangenen Wochenende das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL. An die 11’700 von ihnen übernachteten auf den Camping-Plätzen beim Festgelände. Dabei dürfte eine erhebliche Menge an Abfall entstanden sein – die aber nicht liegen gelassen wurde. Das ESAF zählte 3629 Fahrzeuge und Zelte auf den Wiesen, und der «Platz sah am Montagnachmittag so aus, als würde das Fest erst am kommenden Wochenende stattfinden», heisst es auf dem Facebook-Account des Mega-Events.

«Ein riesiges Kompliment», spricht das ESAF jenen aus, die die Plätze sauber hinterlassen haben. «Wir sind begeistert», so die Organisation. Am Dienstag sei der Camping-Bereich C von Schülerinnen und Schülern der Gemeinde aufgeräumt worden. Auf den 100’000 Quadratmetern seien gerade einmal acht grosse Abfallsäcke gefüllt worden. Im 160’000 Quadratmeter grossen Bereich A, der auf den Bildern zu sehen ist, werde es wohl noch weniger Müll haben.

Saubere Camper werden auf Facebook abgefeiert

Der Dankes-Post des ESAF wurde auf Facebook über 2000 Mal geteilt und wird fleissig kommentiert. «Bravo! Da sollen sich alle eine Scheibe davon abschneiden», schreibt etwa die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (Grüne) dazu. «Das ist aber sehr erfreulich», freut sich eine Frau und bedankt sich bei den Campenden und den Schülerinnen und Schülern. «Vorbildlich», heisst es von anderer Seite. «Super, auch das geht also. Darauf werden sicher einige Festivalveranstalter neidisch sein», schreibt eine andere.

Einige Kommentierende schlagen den gleichen Ton an und vergleichen die Sauberkeit am ESAF mit Festivals, an denen regelmässig grosse Abfallmengen liegen bleiben. «Na, ihr Openair-Typen, so sollte es nach dem Fest aussehen», stichelt eine Userin. Andere wollen das wiederum nicht gelten lassen: «Kennt ihr eigentlich nur die Bilder vom Openair Frauenfeld?», nervt sich ein User. Andere Festivals könnten auch sauber sein, führen User an. Metal- oder Goa-Fans räumten ebenfalls auf, wird geschrieben.

