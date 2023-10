Anja Zeidler will mit «positivem Mindset» gegen Tumor ankämpfen

Fünf Fragen an eine Fachperson

Prof. Dr. Michael Knauer, wie gefährlich ist ein Desmoid?

Klar ist, dass ein Desmoid keine Metastasen bildet und es sich deshalb meistens um keine lebensbedrohliche Tumorerkrankung handelt. Nichtsdestotrotz hat er – weil er sich in umliegendes Gewebe invasiv einfrisst – Züge eines bösartigen Tumors. Das Gefährlichste dabei ist, dass der Tumor unvorhersehbare Tendenzen birgt. Sprich, es ist nicht klar, ob er plötzlich schnell oder doch eher langsam wächst. Zudem gibt es Fälle, in denen er sich sogar zurückbildet.

Was wäre aus Ihrer Sicht eine richtige Behandlung?

Diese eine richtige Behandlung nach Lehrbuch gibt es nicht, da es sich bei einem Desmoid-Tumor um eine sehr seltene Tumorerkrankung handelt, zu der es entsprechend kaum Studien gibt. In der Schweiz erkranken jährlich im Schnitt nur 40 Personen daran. Früher hat man diese Art von Tumoren stets operativ entfernt. Mittlerweile ist es aber klar die Empfehlung, erstmal abzuwarten, ob der Tumor wächst – dann kann immer noch eine Operation oder Bestrahlung geplant werden.

Was halten Sie von Anja Zeidlers Fall?

Ich kenne die Bildgebung von Frau Zeidler nicht. Und auch die Umstände sind mir lediglich aus der Medienberichterstattung bekannt, weshalb ich nichts konkret dazu sagen kann. Mir scheint aber, dass sie sich intensiv mit ihrer Diagnose und den Möglichkeiten auseinandergesetzt hat. Das ist ohnehin wichtig, sich in so einer Situation an Fachpersonen auf diesem Gebiet zu wenden und sich notwendigen Untersuchungen zu unterziehen.

Kann ein «gutes Mindset» bei der Bewältigung einer Krankheit hilfreich sein?

Ja, ganz klar. Auch wir in unserer Klinik setzen auf Komponenten der komplementären und integrativen Medizin. Dies hilft Betroffenen oftmals, gibt ihnen auf eine Art Kraft, unterstützt sie und stärkt im Idealfall beiläufig das Immunsystem. Wichtig ist aber zu betonen, dass es mit alternativen Handlungen keine «echte Wirkung» gegen den Tumor gibt. Wenn ein Tumor stagniert oder sich gar zurückbildet, macht er das, weil er es will oder weil die Bedingungen in der Umgebung für ihn nicht mehr ideal sind. Medizinisch kann nicht nachgewiesen werden, dass es darauf zurückzuführen ist.

Worauf muss Anja Zeidler achten?

Das Wichtigste ist, dass der Tumor nicht grösser wird. Zudem darf er, wie von Frau Zeidler selbst bereits gesagt, nicht zu nahe an lebenswichtige Organe wie Herz und Lunge geraten. Sollten Veränderungen zu spüren oder zu sehen sein, ist es wichtig, dass sie sich an ihre onkologischen Fachexperten wendet. Falls der Desmoid gleich bleibt oder gar kleiner wird, kann man weiter zuwarten –allerdings unter weiteren engmaschigen Kontrollen. Sollte sie aber eine Behandlung benötigen, würde ich den operativen Weg empfehlen, da er – im Vergleich zu medikamentösen oder bestrahlenden Behandlungen – am besten erforscht ist. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen eine Kombinationsbehandlung empfohlen wird. Solche sollten allerdings an einem Tumorboard eines Zentrums mit Sarkom-Fachärzten besprochen werden.