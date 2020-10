Anne Grohmann von der Limo Rheintal AG sagt: «Mich erstaunt es nicht, dass die Frau in diesem Zustand verunfallt ist.» Grundsätzlich sei das Fahren einer solchen Limousine nicht schwierig, zumindest wenn es geradeaus gehe. Für Laien sei aber besonders das Wenden schwierig. Und genau dabei ist die Frau in eine Reklame gefahren.

Eine weisse Stretch-Limousine stand am Freitagabend vor dem Hotel Einstein in St. Gallen. Kurz vor Mitternacht klaute eine 22-jährige Frau die Limousine. Sie setzte sich ans Steuer und fuhr davon. Nach kurzer Fahrt verunfallte sie auf dem Roten Platz in St. Gallen. Laut eigenen Angaben konsumierte die 22-Jährige zuvor Alkohol und Drogen. Die Stadtpolizei St. Gallen stufte ihren Zustand als fahrunfähig ein. Die Frau musste den Fahrausweis abgeben.

Anne Grohmann von der Limo Rheintal AG sagt: «Mich erstaunt es nicht, dass die Frau in diesem Zustand verunfallt ist mit der Stretch-Limousine. Ich bin aber froh, ist nichts Schlimmeres passiert.» Grundsätzlich sei das Fahren einer solchen Limousine nicht schwierig, zumindest wenn es geradeaus gehe. Für Laien sei aber besonders das Wenden schwierig. Und genau dabei ist die Frau in eine Reklame gefahren. Grohmann meint: «So etwas kann passieren. Man muss mit solchen Autos viel weiter ausholen.»

Chauffeur verantwortlich für Limousine

Anne Grohmann hat bereits am Samstag von dem Vorfall gelesen, und ihr erster Gedanke sei gewesen: «Das ist unfassbar. Dabei habe ich auch an die gesamte Branche gedacht.» Der Vorfall werfe ein schlechtes Licht auf alle Limousinen-Anbieter. Aber schwarze Schafe gebe es überall. Sie jedenfalls wolle sich von so einem Vorfall distanzieren. Ihr Berufskollege meint abschliessend: «So etwas wie am Freitagabend in St. Gallen darf es einfach nicht geben.»