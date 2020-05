«Vorgaben verunmöglichen geregeltes Fussballtraining»

Das sind die neuen Regel für Fussballtraining des SFV

Sieben Seiten lang ist das Schutzkonzept des Schweizerisches Fussballverbands. Akribisch wird dort beschrieben, welche Regeln eingehalten sein müssen, damit Trainings durchgeführt werden dürfen ab 11. Mai. Hier einige dieser Regeln, das ganze Schutzkonzept finden Sie hier.



• Trainings nur in Kleingruppen und ohne jeglichen Körperkontakt. Maximale Gruppengrösse: fünf Personen.

• Social Distancing muss eingehalten werden.

• Umziehen vor Ort ist verboten, man muss in Trainingskleidern erscheinen. Duschen vor Ort: verboten.

• Nach jeder Benutzung Reinigung/Desinfektion des benutzten Trainingsmaterials (mobile Tore, Hütchen, etc.)

• Die Bälle dürfen nicht in die Hand genommen werden und sollen nur mit dem Fuss gespielt werden. Kopfbälle sind untersagt.